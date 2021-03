मैच के बीच में माइकल वॉन का चौंकाने वाला बयान, जानिए कौन जीत सकता है मैच

नई दिल्ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के टी टाइम तक 6 विकेट गिर जाने के बाद कोई इंग्लिश टीम का समर्थक या पूर्व खिलाड़ी पिच को कोसता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह भी है कि 6 में से 4 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। अभी तक दोनों इंनिंग में 16 में से 6 विकेट तेज गेंदबाजों के खाते में गई हैं। बाकी स्पिनर्स ने लिए हैं। दो सिराज ने तो दो-दो विकेट एंडरसन और स्टोक्स ने हासिल किए हैं। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट करके कहा है कि इस मैच में बॉलिंग काफी शानदार रही है, जबकि बल्लेबाजी उतनी ही चौंकाने वाली। उन्होंने कहा अगर दोनों में से कोई भी टीम 50 रन की साझेदारी कर लेती है, वो टीम जीत हासिल करने वाली प्रबल दावेदार होगी।

The bowling in this Test match has been high high class .... The Batting in this Test match has been absolutely shocking .... #INDvENG