IND vs PAK: शाहीन-नसीम के गेंद नासाउ में उगलेंगी आग? रोहित-विराट कैसे करेंगे ये चुनौती पार

IND vs PAK Free Live Streaming Details: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में दोनों टीमें नासाउ के काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी।

IND vs PKA Free Live in India:(T20 World Cup 2024) में रविवार को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की भिड़ंत होगी। ग्रुप ए मुकाबले में जब भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी तो न्यूयॉर्क को अहसास होगा कि भारत-पाकिस्तान मैच का रोमांच क्या होता है। दोनों देशों के बीच अब तक 12 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं जिनमें से नौ में भारत और तीन में पाकिस्तान को जीत मिली है। 2021 से मामला बराबरी का रहा है क्योंकि दोनों टीमों के बीच हुए चार टी20 मैचों में दोनों को दो-दो में जीत मिली है।