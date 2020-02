IND vs NZ: दूसरे वनडे में होगा कांटे का मुकाबला, भारत के लिए 'करो या मरो' की स्थिति

- पहले वनडे में न्यूजीलैंड ( New Zealand ) ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया था

ऑकलैंड। न्यूजीलैंड ( New Zealand ) को टी20 सीरीज में 5-0 से हराने के बाद भारतीय टीम के लिए वनडे सीरीज का आगाज अच्छा नहीं रहा है। पहला वनडे हारने के बाद भारतीय टीम ( Indian Team ) दूसरे वनडे में वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड ( India vs New Zealand ) के बीच दूसरा वनडे शनिवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा।

दूसरे वनडे में हार, सीरीज से कर देगी बाहर

आपको बता दें कि टीम इंडिया पहला मैच हारने के बाद सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है। हैमिल्टन में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया 347 रन बनाने के बाद भी 4 विकेट से मैच हार गई थी। ऐसे में सीरीज का दूसरा मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड ये मैच जीतकर सीरीज जीतने की कोशिश करेगी तो वहीं टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी।

पिछली तीन वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से नहीं हारा है भारत

अगर भारत ये मैच हार गया तो न्यूजीलैंड में 6 साल के बाद वनडे सीरीज गंवा देगा। । पिछली बार जनवरी 2014 में न्यूजीलैंड ने अपने घर में भारत को 4-0 से हराया था। टीम इंडिया ने पिछली तीन वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को हराया है।

भारत-न्यूजीलैंड हेड-टू-हेड

भारत-न्यूजीलैंड के बीच अब तक 108 वनडे खेले गए। टीम इंडिया ने 55 में जीत दर्ज की, 47 में हार मिली। एक मुकाबला टाई रहा, जबकि 5 बेनतीजा रहे। न्यूजीलैंड की जमीन पर भारत ने 40 में से 14 ही मुकाबले जीते। 23 में हार मिली। एक मुकाबला टाई रहा, जबकि 2 का नतीजा नहीं निकल सका। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 में से 8 सीरीज अपने नाम की, जबकि 4 बार हार मिली। 2 सीरीज ड्रॉ रहीं।

केएल राहुल कर सकते हैं ओपन

दूसरे वनडे में माना जा रहा है कि विराट कोहली टीम में बदलाव तो कर ही सकते हैं, साथ ही ओपनिंग जोड़ी को भी बदला जा सकता है, क्योंकी पहले वनडे में मयंक और पृथ्वी शॉ की जोड़ी फ्लॉप रही थी और केएल राहुल के रहते हुए उनसे ओपनिंग नहीं करवाने वाले फैसले को लेकर विराट कोहली की आलोचना हुई थी।

संभावित टीम

भारत: मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), हामिश बेनेट, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मार्टिन गुप्टिल, मार्क चैपमैन, काइल जैमिसन, जिम्मी नीशाम, हेनरी निकोलस, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, रोस टेलर।