Ind vs SL Live Score: भारत को लगा पांचवां झटका, हार्दिक पांड्या 10 रन बनाकर आउट

19वां ओवर

दुश्मन्था चमीरा ओवर लेकर आए। ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या आउट हुए। इस ओवर में भारत ने 150 रन पूरे किए। ओवर में बने कुछ 8 रन। 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 155 रन।

18वां ओवर

इसुरु उड़ाना ओवर लेकर आए। चौथी बॉल पर ईशान किशन ने शानदार सिक्स लगाया। इस ओवर में बने 10 रन। 18 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 147 रन।

17वां ओवर

दुश्मन्था चमीरा ओवर लेकर आए। ओवर की चौथी बॉल पर ईशान किशन ने शानदार चौका लगाया। इस अेावर में बने केवल 7 रन। 17 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकमसान पर 137 रन।

16वां ओवर

वानीडु हसरंगा ओवर लेकर आए। पहली ही गेंद पर सिक्स लगाकर सूर्यकुमार ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अगली ही गेंद पर चौका लगाने के चक्कर कैच दे बैठे। ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए। इस ओवर में बने कुल 9 रन। 16 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकमसान पर 130 रन

15वां ओवर

चमिका करुणारत्ने ओवर लेकर आए। पहली ही गेंद पर धवन 46 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गवां बैठे। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए। 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकमसान पर 121 रन।

14वां ओवर

इसुरु उड़ाना ओवर लेकर आए। पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार ने चौका जड़ा। इस अेावर में बने कुल 8 रन। 14 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकमसान पर 113 रन।

13वां ओवर

वानिदु हसरंगा ओवर लेकर आए। इस ओवर में बने कुल 4 रन बने। 13 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकमसान पर 105 रन।

12वां ओवर

अकिला धनंजय ओवर लेकर आए। दूसरी बॉल पर धवनप ने लगाया शानदार सिक्स। फिर पांचवीं बॉल पर धवन ने लगाया चौका। इसी के साथ टीम का स्कोर 100 रन हुआ। इस ओवर में बने कुल 14 रन। 12 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकमसान पर 101 रन।

11वां ओवर

चमिका करुणारत्ने ओवर लेकर आए। दूसरी बॉल पर सूर्यकुमार ने लगाया चौका। इस ओवर में बने 8 रन। 11 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकमसान पर 82 रन।

दसवां ओवर

इसुरु उड़ाना ओवर लेकर आए दूसरी बॉल पर सूर्यकुमार यादव ने जड़ा चौका। इस ओवर में 10 रन बने। कुल मिलाकर टीम इंडिया ने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 78 रन बनाए।

नौवां ओवर

वानिदु हसरंगा ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद पांचवीं गेंद पर सूर्यकुमार चौका लगाया। इस ओवर में कुछ 11 रन बने।

आठवां ओवर

दसुन शनाका ओवर लेकर आए। इस ओवर में 4 रन बने। 8 ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 59 रन हो गया।

सातवां ओवर

वानिदु हसरंगा ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को 27 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने आए। 7वें ओवर में 1 विकेट गिरा और 4 बन बने।

छठा ओवर

छठा ओवर लेकर आए अकिला धनंजय लेकर आए। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने लंबा सिक्स लगाया। तीसरी बॉल पर फिर सैमसन ने चौका लगाया। इस ओवर में कुल 13 रन बने और धवन और सैमसन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई।

पांचवां ओवर

इसुरु उड़ाना के ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन के आउट होने की अपील हुई, लेकिन वह नॉटआउट करार दिए गए। एक बार टीम इंडिया की सांसे हलक में अटक गई थी। इस ओवर में छह रन बने।

चौथा ओवर

धवन ने पहली और चौथी बॉल पर चौका लगाया। कुल मिलाकर इस ओवर में टीम इंडिया ने 11 रन बटोरे।

तीसरा ओवर

तीसरे ओवर में 6 रन बने, जिसमें संजू सैमसन ने एक चौका लगाया।

दूसरा ओवर

दूसरे ओवर में संजू सैमसन और शिखर ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बनाए। दूसरे ओवर में शिखर धवन ने एक चौका लगाया।

पहला ओवर

पहले ओवर की पहली गेंद पर टी20 में डेब्यू करने वाली पृथ्वी शॉ 0 रन पर आउट हो गए। इस ओवर में एक विकेट गंवाने के साथ टीम इंडिया ने 4 रन बनाए। शॉ के आउट होने पर संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए।

Ind vs SL Ist T20 Live Score: भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की और से कप्तान शिखर धवन और पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी करने उतरे। श्रीलंका की और से गेंदबाजी की शुरुआत दुष्मंथा चमीरा ने की। शॉ ने इस मैच में अपना टी20 डेब्यू किया, लेकिन वह 0 रन पर आउट होकर पेवेलियन लौट गए।वरुण चक्रवती और पृथ्वी शॉ ने किया डेब्यू

टीम इंडिया की ओर से पृथ्वी शॉ और स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने डेब्यू किया है।

