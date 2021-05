सदमे में क्रिकेट जगत, इस भारतीय क्रिकेटर की कोरोना से मौत, 10 दिन पहले पिता को खोया, भाई भी पॉजिटिव

नई दिल्ली। भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे स्पोर्ट्स जगत भी अछूता नहीं है। कई खिलाड़ी अपने परिवार के सदस्य को खो चुके है। इसकी वजह से लगातार मुकाबले और टूर्नामेंट टल रहे हैं तो कई क्रिकेटरों की सांसे थम रही हैं। खबर आ रही है कि अब पूर्व रणजी क्रिकेटर और उड़ीसा क्रिकेट टीम के कप्तान प्रशांत मोहपात्रा (Prashant Mohapatra) का 47 की उम्र में कोरोना के चलते निधन हो गया।

यह भी पढ़ें—मोहम्मद शमी ने बताई रोहित शर्मा की खासियत, गेंदबाजों को हमेशा देते हैं यह सलाह

10 दिन पहले हुआ पिता का निधन

प्रशांत को कोरोना होने के बाद उन्होंने उन्हें वैंटिलेटर पर रखा गया और लगातार 10 डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। लेकिन वह कोरोना से जंग हार गए। 10 दिन पहले ही प्रशांत मोहपात्रा के पिता का भी कोरोना से निधन हो गया था। कोरोना से जूझ रहे उनके पिता को 22 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 9 मई को उनका निधन हो गया था।

प्रशांत का क्रिकेट कॅरियर

प्रशांत के क्रिकेट कॅरियर की बात करें तो उन्होंने 45 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जबकि 17 ए लिस्ट मुकाबलें खेले। उन्होंने कुल 62 मुकाबले अपने क्रिकेट कॅरियर में खेले। 1990 में बिहार टीम की ओर से प्रशांत ने अपना रणजी डेब्यू किया। 45 फर्स्ट क्लास मैचों में प्रशांत ने 2196 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 30.08 कहा रहा है। प्रशांत ने अपने कॅरियर में 5 शतक और 11 अर्धशतक लगाए।

Extremely saddened to hear about the demise of Prashant Mohapatra sir. May his soul rest in peace. My deepest condolences to the family. Om Shanti. 🙏 https://t.co/7Y2ZwZTXgs