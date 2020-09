IPL 2020: Sheikh Zayed Stadium में होगा पहला मुकाबला, MI और CSK में होगी भिड़ंत

नई दिल्ली। क्रिकेट का रोमांच यानि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) का आगाज होने में महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और उससे पहले ही IPL के 13वें सीजन के पहले मुकाबले के लिए अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम ( Sheikh Zayed Stadium ) दूधिया रोशनी से नहाए तैयार हो गया है।

IPL के इस सीजन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस ( Mumbai Indians ) और तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स ( Chennai Super Kings ) के बीच होने वाला है। चूंकि पिछले सीजन में इन्हीं दोनों टीमों के बीच फाइन मुकाबला खेला गया था। इसलिए इस बार इन्हीं दोनों टीमें आगाज कर रही हैं।

शेख जायद स्टेडियम में होगा पहला मुकाबला

IPL के 13 वें सीजन का पहला मुकाबला शनिवार (19 सितंबर) को अबु धाबी के शेख जायद स्टेडिमय में खेला जाएगा। इस स्टेडियम के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई और शारजाह के मैदान में अन्य मैच खेले जाएंगे।

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इस बार दर्शकों को स्टेडियम में आकर मैच देखने की इजाजत नहीं है। IPL के फैंश टीवी के जरिए तमाम मैच का आनंद ले सकते हैं। हालांकि शेख जायद स्टेडियम में करीब 20 हजार लोग पहले मैच का आनंद उठा सकते हैं।

3 more days to go!



What a spectacular and breathtaking view from the stadiums in Dubai and Abu Dhabi.



United Arab Emirates looks all set to host the most awaited tournament of the year #IPL2020. The world is ready, so are we! @IPL @BCCI @SGanguly99 @ThakurArunS pic.twitter.com/L3mE65arFH