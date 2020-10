RR vs KKR : रॉबिन उथप्पा ने IPL के नियमों की उड़ाई धज्जियां, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच बुधवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर आईपीएल सीजन 13 (IPL 13) का 12वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में कोलकाता ने 37 रनों से राजस्थान को हरा दिया। इसी के साथ कोलकाता ने इस सीजन में दूसरी जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बीच राजस्थान के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा (robin uthappa) आईपीएल के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस दौरान का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है।

वीडियो वायरल

कोलकाता की पारी के दौरान राजस्थान के रॉबिन उथप्पा गेंंद पर लार का इस्तेमाल करते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते बीसीसीआई ने आईपीएल में भी गेंद पर लार के इस्तेमाल को बैन किया हुआ है, लेकिन सीजन के 12वें मैच में कोलकाता के खिलाफ रॉबिन को गेंद पर लार लगाते हुए देखा गया।

रॉबिन ने किया आईपीएल के नियमों का उल्लंघन

बता दें कोलकाता की पारी के पांचवें ओवर में जयदेव उनादकट की गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने सुनील नरेन का आसान सा कैच छोड़ दिया। कैच छोड़ने के बाद उथप्पा गेंद पर लार लगाते हुए देखे गए। हालांकि, मैच के दौरान अंपायरों ने इस प्रकरण पर ध्यान नहीं दिया और इसी कारण गेंद को सैनीटाइज भी नहीं किया गया। हांलाकि, अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हो सकता इसके बाद उथप्पा पर जुर्माना लगाया जाए।

Robin Uthappa just used saliva on the cricket ball. Is it not banned by @ICC#RRvKKR#IPL2020 @bhogleharsha pic.twitter.com/EWilsl9Z01