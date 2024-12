NZ vs ENG: जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, इस मामले में बने नंबर-1 बल्लेबाज

इंग्लैंड के 33 वर्षीय स्टार खिलाड़ी जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सर्वाधिक रन के मामले में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

नई दिल्ली•Dec 01, 2024 / 04:26 pm• satyabrat tripathi

New Zealand vs England, 1st Test at Christchurch: इंग्लैंड ने भले ही क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जहां तीन टेस्ट मैचों सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हो, लेकिन यह मुकाबला जो रूट के लिए यादगार और ऐतिहासिक बन गया है। दरअसल, इंग्लैंड के 33 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सर्वाधिक रन के मामले में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब वह टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।