Jofra Archer को मिली सजा, ECB ने जुर्माना लगाने के साथ चेतावनी भी दी, तोड़ा था प्रोटोकॉल

मैनचेस्टर : इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) पर बायो सिक्योर प्रोटोकॉल (Bio Secure Protocol) तोड़ने के जुर्म में जुर्माना लगाया गया है और साथ में उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई है। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार की शाम को अनुशासनात्मक सुनवाई के बाद इस युवा तेज गेंदबाज को सजा दी गई है। कैरीबियन द्वीप समूह बारबाडोस में जन्मे जोफ्रा आर्चर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की समाप्ति के बाद बायो सिक्योर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर ब्राइटन स्थित अपने घर चले गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी।

बता दें कि जोफ्रा आर्चर ने पिछले साल ही विश्व कप (ICC ODI Cricket World Cup 2019) से ठीक पहले इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया है। उन्होंने अब तक आठ टेस्ट, 14 वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर 58 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं।

Jofra Archer has been fined and received a written warning after breaking the bio-secure protocols around the #ENGvWI series.



He is due to rejoin the squad on 21 July and will be considered for selection for the third Test. pic.twitter.com/omUeY2CPca