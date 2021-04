कैंसिल हो सकता है वुमंस टी20 चैलेंज, बीसीसीआई के अधिकारी ने किया ऐलान

नई दिल्ली। भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इसी के चलते वुमंस टी20 चैलेंज (womens t20 challenge 2021) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ताजा रिपोट्र्स के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को यह संस्कण कैंसिल करना पड़ सकता है। तीन टीमों का टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) केे 14वें संस्करण के प्लेऑफ चरण के दौरान खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण बीसीसीआई इस साल इस टूर्नामेंट को आयोजित नहीं करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस लीग में कई विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं।

Might have to skip this edition of Women's T20 Challenge: BCCI official



