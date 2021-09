BCCI का बड़ा फैसला, T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटर होंगे एमएस धोनी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने बुधवार को कहा कि उन्होंने पूर्व कप्तान एमएस धोनी से आगामी T20 विश्व कप और वर्तमान टीम के मेंटर होने पर बात की थी। इतना ही नहीं इस फैसले के बारे में टीम मैनेजमेंट भी तैयार है।

संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में आगामी 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाले आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए टीम चुनने के लिए अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति की बुधवार को बैठक हुई।

40 वर्षीय धोनी ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उनका आखिरी मैच 2019 विश्व कप सेमीफाइनल था, जिसमें टीम न्यूजीलैंड से हार गई थी।

The Reunion we all have been waiting for 🤝 @msdhoni returns to mentor #TeamIndia for the #T20WorldCup 🙌



How excited are you to see him back? 💙 pic.twitter.com/znPWBLeYNo