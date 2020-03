कोरोना वायरस की वजह से टली पाकिस्तान सुपर लीग, सेमीफाइनल मैच में बचे थे कुछ ही घंटे

इस्लामाबाद। कोरोना वायरस ( coronavirus ) की वजह से क्रिकेट का एक और बड़ा टूर्नामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। दरअसल, मंगलवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( Pakistan cricket Board ) ने पाकिस्तान सुपर लीग ( Pakistan super league ) को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। पीसीबी ( PCB ) ने ये फैसला लीग के बाकी बचे दो अहम मैचों से पहले लिया है।

सेमीफाइनल मैच से कुछ घंटे पहले ही बोर्ड ने लिया फैसला

दरअसल, पाकिस्तान सुपर लीग के दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मुकाबला बचा था, लेकिन कोरोना की दहशत की वजह से बोर्ड ने PSL के पांचवे सीजन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। सेमीफाइनल मुकाबले तो मंगलवार को ही खेले जाने थे और फाइनल मैच 18 मार्च यानि कि बुधवार को होना था।

मंगलवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जानकारी देते हुए लिखा, 'जरूरी घोषणाः पीएसएल स्थगित कर दिया गया है, बाकी जानकारी हम आगे देंगे।'

इन टीमों के बीच आज खेला जाना था सेमीफाइनल मैच

आपको बता दें कि मंगलवार को पीएसएल के दो महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मैच होने थे, जिसमें पहला सेमीफाइनल मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर जल्मी के बीच होना था। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच होना था। आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी क्रिकेटर स्वदेश लौट चुके हैं। यह पहला मौका था, जब पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा सीजन पाकिस्तान में खेला जा रहा था।

IMPORTANT ANNOUNCEMENT#HBLPSLV postponed, to be rescheduled. More details to follow in due course.