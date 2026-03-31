PBKS vs GT Playing 11: ग्लेन फिलिप्स या जेसन होल्डर किसको मिलेगा मौका? ऐसी होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

आईपीएल 2026 का चौथा मुक़ाबला गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जाएगा। (photo - BCCI)
Punjab Kings vs Gujarat Titans, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण का चौथा मुकाबला 2022 की चैम्पियन गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जाएगा। मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से दोनों टीमें आईपीएल 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।
इस मुकाबले में भारत के व्हाइट-बॉल क्रिकेट के दो मुख्य खिलाड़ी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर मुख्य आकर्षण होंगे। एक ओर गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल के हाथ में है, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कमान संभालेंगे।
यह आईपीएल सीजन गिल के लिए बेहद अहम होगा। उनके पास भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह फिर से बनाने का मौका होगा। गिल भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं। एक समय टी20 टीम के उप-कप्तान बनाए जाने के बावजूद, फॉर्म में गिरावट के कारण गिल टी20 विश्व कप टीम में जगह नहीं बना पाए थे।
2023 सीजन के बाद हार्दिक पांड्या के टीम छोड़ने से, गिल की कप्तानी पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 2022 में अपने पहले ही सीजन में खिताब जीतने के बाद से, गुजरात टाइटंस ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम के तौर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है, और वे नियमित रूप से प्लेऑफ तक पहुंचते रहे हैं। वे इस नए सीजन में एक मजबूत और स्थिर टीम के साथ उतर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को रिटेन किया है। एक बार फिर वे अपने मजबूत टॉप-ऑर्डर पर ही काफी हद तक निर्भर रहेंगे।
गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग जोड़ी टीम का एक अहम स्तंभ बनी हुई है। सुदर्शन पिछले सीजन में 759 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। पसली की चोट से उबरने के बाद सुदर्शन अब टीम में वापसी कर रहे हैं। उनकी हाल की घरेलू फॉर्म, जिसमें एक शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं, बताती है कि वे वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, जहां उन्होंने छोड़ा था।
दूसरी ओर, टॉप ऑर्डर के अलावा, गुजरात के पास रिजर्व में भी गहराई है। युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र एक होनहार विकल्प के रूप में उभरे हैं, जिनके घरेलू टी20 क्रिकेट में 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार आंकड़े हैं। गिल और अय्यर दोनों ही अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब हैं, ऐसे में सीजन का पहला मैच सिर्फ एक शुरुआत से कहीं ज्यादा है। यह नेतृत्व, परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की क्षमता और इरादे की एक शुरुआती परीक्षा है।
पंजाब किंग्स- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्क स्टोइनिस, मार्को यानसेन, युजवेंद्र चहल, बेन डुवाइशुइस, अर्शदीप सिंह।
गुजरात टाइटंस- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
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