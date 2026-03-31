PBKS vs GT Playing 11: ग्लेन फिलिप्स या जेसन होल्डर किसको मिलेगा मौका? ऐसी होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

2023 सीजन के बाद हार्दिक पांड्या के टीम छोड़ने से, गिल की कप्तानी पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 2022 में अपने पहले ही सीजन में खिताब जीतने के बाद से, गुजरात टाइटंस ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम के तौर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है, और वे नियमित रूप से प्लेऑफ तक पहुंचते रहे हैं। वे इस नए सीजन में एक मजबूत और स्थिर टीम के साथ उतर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को रिटेन किया है। एक बार फिर वे अपने मजबूत टॉप-ऑर्डर पर ही काफी हद तक निर्भर रहेंगे।