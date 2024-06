Phalodi Satta Bazar on T20 World Cup: 8 साल पहले फलोदी सट्टा बाजार ने की थी भारत की पाक पर जीत की सटीक भविष्यवाणी, इस बार मामला गर्म

T20 World Cup 2024 IND vs PAK Winner Prediction: साल 2016 का टी20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हुआ था और कोलकाता के ईडन गार्डंस में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के विजेता की फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) ने एक दम सटीक भविष्यवाणी की थी।

नई दिल्ली•Jun 02, 2024 / 04:50 pm• Vivek Kumar Singh

Ind vs Pak in T20 World Cup 2024 Winner Prediction: राजस्थान का फलोदी जिला (Phalodi) भारत के सबसे गर्म स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है लेकिन जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से इस शहर का सट्टा बाजार (Satta Bazar on T20 World Cup 2024) अपने सटीक भविष्यवाणी के लिए भी जाना जाने लगा है। हाल ही में आईपीएल 2024 के विजेता को लेकर एक दम सटीक भविष्यवाणी करने वाला फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) को लेकर भी अपनी भविष्यवाणी कर चुका है। 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK T20 World Cup 2024) के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर फोलदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Market) का माहौल गर्मा गया है।

T20 World Cup को लेकर कर चुका है सटीक भविष्यवाणी 2016 में भारत और पाकिस्तान की टीमें जब कोलकाता के ईडन गार्डंस में आमने सामने हुई थीं तब फलोदी सट्टा बाजार ने भारत को एकतरफा मैच जितने की भविष्यवाणी की थी। उस समय टीम इंडिया का भाव एक रुपए से भी कम लगाया था तो पाकिस्तान का भाव डेढ़ गुना था। मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ और भारत ने एकतरफा मैच जीता। अब अमेरिका-वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है और फैंस महा मुकाबले का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे है। 9 जून को होने वाले इस मुकाबले को लेकर अभी से सट्टा मार्केट गर्मा गया है। Phalodi Satta Bazar में Team India का भाव कम लोगों के साथ सट्टा बाजार में भी इस हाई प्रोफाइल मुकाबले को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। राजस्थान के फलोदी का सट्टा बाजार भारत-पाक के मैच में भारतीय टीम की जीत तय मान कर चल रहा है। यही कारण है कि भारत की जीत पर भाव काफी कम है। हालांकि पाकिस्तान का भी भाव इस बार ज्यादा नहीं है। ऐसे में फलोदी सट्टा मार्केट की माने तो इस बार दोनों टीमों के बीच का मुकाबला कांटे का होने वाला है। ये भी पढ़ें: सुपर 8 से ही बाहर हो जाएगी टीम इंडिया या पाक? इस टीम ने बढ़ाई दोनों की टेंशन पढ़ना जारी रखे