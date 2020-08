टीम से बाहर हो गए, फिर भी नहीं बदले Sarfraz Ahamed, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ट्रोल

साउथेम्पटन : इंग्लैंड और पाकिस्तान (England vs Pakistan test match) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला साउथेम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया। मैच के पांचवें दिन तक भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद (Sarfraz Ahmed) को मैदान पर जलवा दिखाने का कोई मौका नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि वे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा तो रहे, लेकिन किसी भी मैच में उन्हें अंतिम एकादश में शामिल होने का मौका नहीं मिला। इसके बावजूद वह सोशल मीडिया में छाए रहे। दरअसल सरफराज की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो मैच के दौरान उबासी ले रहे हैं।

2019 वर्ल्ड कप में भी ले रहे थे उबासियां

इंग्लैंड में खेले गए आईसीसी एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 (ICC ODI Cricket World Cup) में भारत के खिलाफ पाकिस्तान (India vs Pakistan) की हार के बाद एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी। इसमें मैच के दौरान मैदान पर सरफराज उबासी लेते नजर आए थे। अब एक बार फिर उबासी लेते सरफराज की तस्वीर वायरल हो रही है, फर्क महज इतना है कि यह 2019 विश्व कप की न होकर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2020 के दौरान की है। मैदान से बाहर बैठे हुए सरफराज की मैच के दौरान उबासी लेती तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। इसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है।

दुनिया बदल गई लेकिन...

सोशल मीडिया में 2019 और 2020 की तस्वीर को एक साथ मिला कर वायरल किया जा रहा है। इस पर फैंस की राय है कि 2020 में दुनिया 2019 के बदले बहुत बदल गई। पाकिस्तान की पूरी टीम बदल गई। लेकिन सरफराज अब तक नहीं बदले। एक फैन ने लिखा, सरफराज अहमद इंग्लैंड में, पहले और अब। वहीं एक फैन ने लिखा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। गौरतलब है कि सरफराज की एक तस्वीर भारत के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप मैच के दौरान की है और दूसरी तस्वीर इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज की है।

The happiest person on this planet 😂🤩🥱 #SarfarazAhmed #PAKvENG #ENGvsPAK pic.twitter.com/s1RzsweOVQ