ICC T20 Ranking में टॉप पर पहुंची शेफाली वर्मा, 19 पायदान की लगाई छलांग

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप ( Women T20 World Cup ) में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी शेफाली वर्मा ( Shefali Verma ) का बल्ला खूब चल रहा है। शेफाली ने अभी तक टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से अच्छा खासा प्रभावित किया है। अपने प्रदर्शन के दम पर ही शेफाली वर्मा आईसीसी की टी20 रैंकिंग में टॉप पोजिशन पर पहुंच गई हैं।

19 पायदान की लगाई छलांग

बुधवार को जारी टी20 रैंकिंग में शैफाली वर्मा 19 पायदान की छलांग लगाकर नंबर वन बल्लेबाज बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की कप्तान सुजी बेट्स को पछाड़ा है। शेफाली 761 पॉइंटस के साथ पहले पायदान पर हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सुजी के 750 पॉइंट्स हैं।

The 16-year-old Shafali Verma rose to No.1 in the @MRFWorldwide ICC Women's T20I batting rankings, while England's Sophie Ecclestone went to the top of the bowling chart 👏 DETAILS ⬇️ https://t.co/lFuFfSFZkk

कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया आज तक ऐसा

16 साल की शेफाली भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी हैं, जिन्होंने आईसीसी की लिस्ट में टॉप किया है। इस उपलब्धि को आज तक कोई पुरूष भारतीय क्रिकेटर भी हासिल नहीं कर पाया है।

As a young girl, Shafali Verma pretended to be a boy just so she could play cricket.



Now, the 16-year-old has risen to be the No.1 T20I batter in the world!



She sat down with us for an exclusive chat about her inspiring journey 📽️ pic.twitter.com/40I8E60u4F