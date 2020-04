घरेलू हिंसा के खिलाफ Shikhar Dhawan ने उठाई आवाज, दिया प्यारा संदेश

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है। भारत में तीन मई तक लॉकडाउन है। इस समय अधिकतर लोग अपने घर में ही रह रहे हैं। इस बीच ऐसी खबरें आई कि लॉकडाउन में देश में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। इससे आहत टीम इंडिया (Team India) के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने अपने पूरे परिवार के साथ घरेलू हिंसा के खिलाफ संदेश दिया। इसके साथ उन्होंने ट्विटर पर अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी (Ayesha Mukherjee) और बच्चों के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया।

धवन बोले, घरेलू हिंसा की खबरें निराशाजनक

गब्बर नाम से मशहूर शिखर धवन ने अपनी पत्नी आयशा और बच्चे केक साथ ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से अपील की है कि जब वह अपने परिवार के साथ घर पर अपने समय का पूरा मजा ले रहा है। ऐसे समय में घरेलू हिंसा के बारे में सुनकर वह बहुत निराश और दुखी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे समाज में आज के दौर में भी ऐसा कुछ मौजूद है। यह शर्मनाक है और इसे खत्म करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रशंसकों को प्यारी सलाह देते हुए कहा कि वह एक प्यार और उदार पार्टनरशिप को चुनें और हिंसा को ना कहें।

Ravichandran Ashwin बोले, टी-20 में गेंदबाजी को आसान समझते थे, बाहर किए गए तो लगा तमाचा

वर्जिश करते नजर आ रहे हैं शिखर

इस वीडियो में शिखर धवन, उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी और उनका बेटा तीनों वर्जिश कर रहे हैं। इन सभी ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखा है और सभी एक एक-दूसरे के साथ बॉक्सिंग का अभ्यास करते दिख रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन में शिखर धवन लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इस दौरान वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कई मजेदार वीडियोज पोस्ट कर चुके हैं।

While I enjoy my time at home with my loving family, I am truly disheartened and sad to hear about domestic violence still existing in today's time & we need to put an end to it. Choose a kind and loving partnership and say no to violence. 🙏 pic.twitter.com/ulh1zb0zmY