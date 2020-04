क्रिकेटर Manoj Tiwari ने तस्वीर पोस्ट कर रमजान की दी बधाई तो कुछ लोगों ने किया ट्रोल

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) को साम्प्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करना भारी पड़ गया। उन्होंने रमजान का पवित्र महीना पूरा होने पर ट्वीट कर बधाई दी तो कुछ ट्रोलर्स उनके पीछे टूट पड़े। किसी ने कहा कि वह राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं तो एक अन्य ने कहा कि वह हिंदुओं के त्योहार पर तो कभी बधाई नहीं देते।

मनोज तिवारी ने किया ट्वीट

मनोज तिवारी ने शुक्रवार को ट्वीट कर रमजान की मुबारकबाद देते हुए लिखा था- 'रमजान मुबारक, आपका रमजान खुशनुमां और दुआओं से भरपूर हो।' इस ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। इसमें उन्होंने गुलाबी रंग की शेरवानी पहन रखी है और दुआ मांगने के लिए हाथ उठा रखा है।

Ramadan Mubarak. Wishing a blessed and a happy One. pic.twitter.com/9bddbhdmOO

यूजर्स ने किया ट्रोल

सांप्रदायिक सौहाद्र की मिसाल पेश करती यह तस्वीर कुछ यूजर्स को पसंद नहीं आई और वह उनके पीछे पड़ गए। कुछ ने उल्टे मनोज तिवारी पर आरोप लगा डाला कि वह राजनीति में आने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं कुछ ने कहा कि अच्छा हुआ आईपीएल में नहीं बिके। एक यूजर्स ने सीधे यह लिखा कि आपको हिंदुओं के त्योहार पर मुबारकबाद देते नहीं देखा।

मनोज तिवारी ने पोस्ट की एक और तस्वीर

इसके बाद मनोज तिवारी ने एक और तस्वीर शेयर की। इसमें वह अलग-अलग धर्मों के त्योहारों की तस्वीर पहने नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर कर उन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव न करने की अपील की। बता दें कि मनोज तिवारी की यह सारी तस्वीरें 10-12 साल पुरानी हैं। उन्होंने एक फोटोशूट के लिए यह तस्वीरें खिंचवाई थी। दूसरी तस्वीर शेयर करते हुए एक कविता भी पोस्ट की। इस कविता में उन्होंने लिखा- हिंदु-मुस्लिम लड़ाने को देशभक्ति कहते हो तो तुम भटके हुए हो। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, इससे वह वह काफी दुखी हुए हैं।

छोड़ कर ये हिन्दू मुस्लिम,

ग़रीबी भी देखलो,

कहा तुम अब तक अटके हुए हौ !!



हिंदू , मुस्लिम को लड़ाने को तुम,

देशभक्ति कहते हो,

शायद तुम कहि भटकें हुए हो !!



Respect every Religion

If u r a human being

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/BkIDkJiUsk