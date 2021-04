पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भारतीयों के लिए की प्रार्थना, किया ये दिल छू लेना मैसेज

नई दिल्ली। भारत इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हजारों लोग इसके चलते दुनिया से रुखस्त हो चुके हैं। अस्पताल इस महामारी के पैसेंट्स भरे हुए हैं। इस समय लोगों को लाइफ लाइन ऑक्सीजन की भी कमी चल रही है। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि इस महामारी से जल्द से जल्द छूटकारा मिले।

शोएब ने की भारतीयों के लिए प्रार्थना

कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी भारतीयों के लिए प्रार्थना की और उम्मीद जताई कि जल्द ही परिस्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार स्वास्थ संकट को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम होगी।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ट्वीट करके भारतीयों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के साथ प्रार्थना। मुझे उम्मीद है कि चीजें जल्द ही नियंत्रित हो जाएगी और उनकी सरकार संकट को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम है। हम सब इनमें एक साथ हैं। उन्होंने इस पोस्ट के साथ ही इंडिया नीडï्स ऑक्सीजन, इंडिया फाइट्स कोविड-19 और वन वनर्ड हैश टैग का इस्तेमाल किया।

India is really struggling with Covid-19. Global support needed. Health care system is crashing. Its a Pandemic, we are all in it together. Must become each other's support. Full video: https://t.co/XmNp5oTBQ2 #IndiaNeedsOxygen #COVID19 pic.twitter.com/vX1FCSlQjs

Prayers with people of India. I hope things come in control soon & their government is able to handle the crisis better. We are all in it together. #IndiaNeedsOxygen #IndiaFightsCOVID19 #oneworld