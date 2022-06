Shreyas Iyer ने खरीदी नई कार, कीमत जान विश्वास नही होगा

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने एक नई कार खरीदी है। उन्होंने हाल ही में ही मर्सिडीज की एक लग्जरी कार खरीदी है। इस नई कार की कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे

Shreyas Iyer Buy New Car: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के युवा बल्लेबाज और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने एक नई कार खरीदी है, उन्होंने मर्सिडीज की एक लग्जरी कार खरीदी है, जिसका मॉडल एएमजी जी 66, 4मैटिक है। इसकी कीमत के बारे में जानकर शायद आप विश्वास ना करें। हाल में ही अय्यर द्वारा एसयूवी कार खरीदने की तस्वीरें मुंबई के कार डीलर ने शेयर की है। मीडिया खबरों के अनुसार इस लग्जरी कार की कीमत लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपए है।

Shreyas Iyer with His new Car