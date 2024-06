SL vs BAN Live Streaming: डलास में कौन करेगा नागिन डांस? श्रीलंका को टक्कर देने के लिए बांग्लादेश तैयार, जानें फ्री में कैसे देखें लाइव

SL vs BAN Live Streaming Details: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का 15वां मुकाबला डलास में खेला जाएगा, जहां एशिया की दो बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने सामने होंगी। श्रीलंका और बांग्लादेश (Sri Lanka vs Bangladesh T20I) के बीच मुकाबला 8 जून को भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को भारत में टीवी और डीजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। दोनों टीमें (SL vs BAN Head To Head in T20I) अब तक 16 बार क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में एक दूसरे का आमना सामना कर चुकी हैं। श्रीलंका ने 11 मुकाबले जीते हैं तो 5 बार बांग्लादेश को जीत मिली है। दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होने वाली हैं और इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।