USA vs PAK: अमेरिका से हार के बाद इस गेंदबाज पर भड़के Babar Azam, कहा इसके लिए हमने सबकुछ…

USA vs PAK Highlights: अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 43 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 44 रन बनाए, जिससे टीम बड़ा स्कोर खड़ी नहीं कर सकी लेकिन मैच के बाद उन्होंने अपने इस दिग्गज खिलाड़ी को ही हार का जिम्मेदार ठहरा दिया।

USA vs Pakistan T20I Highlights: पाकिस्तान की मेजबान अमेरिका (USA vs PAK) के हाथों T20 World Cup के अपने पहले मैच में गुरूवार को सुपर ओवर में हार के बाद कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने स्वीकार किया कि उनकी टीम खेल के तीनों विभागों में अच्छा नहीं खेली। पाकिस्तान को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा और उसने पॉवरप्ले की समाप्ति तक 30 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। बाबर आजम और शादाब खान ने 48 गेंदों पर 72 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान (America vs Pakistan T20I) को 159 पर रोक दिया और फिर स्कोर की बराबरी की और सुपर ओवर में मैच जीतकर टूर्नामेंट का एक बड़ा अपसेट कर दिया।