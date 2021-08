T20 World Cup 2021: आगामी टी20 विश्वकप के लिए टीमों की घोषणा शुरू हो गई है। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा की। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टी20 विश्वकप 2021 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी एरॉन फिंच को सौंपी गई है। इसके साथ ही इस आगामी टूर्नामेंट के लिए टीम में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्मिथ, वॉर्नर, कमिंस, मैक्सवैल और स्टोइनिस जैसे बड़े चेहरों को टीम में लिया गया है। हाल ही आईसीसी ने टी20 वर्ल्डकप के लिए शेड्यूल जारी किया था।

फिट हुए स्टीव स्मिथ और एरॉन फिंच

चोट लगने के बाद स्टीव स्मिथ और फिंच कुछ समय से टीम से बाहर थे, लेकिन अब इन दोनों खिलाड़ियों के फिट होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ी राहत मिली है। स्टीव स्मिथ को कोहनी की चोट के कारण वेस्टइंडीज और बांग्दलादेश दौरे से बाहर रहना पड़ा था। वहीं चर्चा थी कि स्मिथ एशेज सीरीज के मद्देनजर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर रह सकते हैं। अब स्मिथ के टीम में आने से ये अटकलें खत्म हो गई हैं।

इन खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह

फिंच की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम वेस्टइंडीज दौरे पर गई थी। इस टी20 सीरीज के दौरान एरॉन फिंच के घुटने में चोट लग गई थी। इसके बाद वह वह वनडे सीरीज और बांग्लादेश दौरे से बाहर रहे। हालांकि अब एरॉन फिंच पूरी तरह से फिट हैं और उन्हें फिर से टीम की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा मैक्सवेल, पैट कमिंस, स्टोइनिस और वॉर्नर जैसे बड़े खिलाड़ियों ने भी बायो बबल का हवाला देते वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे पर जाने से मना कर दिया था। अब इन चारों खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम मेंं जगह दी गई ह। वहीं पैट कमिंस को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है।

जोश इंग्लिस टीम में एलेक्स कैरी बाहर

ऑल्ट्रेलिया की टीम में टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को भी जगह दी गई है, जिसने एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। दरअसल, टीम में पहली बार विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस को मौका दिया गया है। जोश टी20 विश्वकप में डेब्यू कर सकते हैं। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है। एलेक्स कैरी पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।

