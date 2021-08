इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल जारी होने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि कौन सी टीमों के बीच कब मुकाबले होंगे। साथ ही भारत के मुकाबलों के बारे भी स्पष्ट हो गया है कि टी20 वर्ल्डकप में टीम इंडिया का मुकाबला कब और कौन सी टीमों से होगा। इससे पहले टी20 वर्ल्डकप का आयोजन कहां होगा यह बता दिया गया था। ICC ने डिजिटल शो के जरिए T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस वर्ष यूएई और ओमान में होगा।

ग्रुप 1 के मुकाबले 23 अक्टूबर से और ग्रुप 2 के 24 अक्टूबर से

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए 12 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा है। टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 1 के मुकाबले 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। वहीं ग्रुप 2 के मुकाबले 24 अक्टूबर से शुरू होंगे। इसमें ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के अलावा दो और टीमें और होंगी। वहीं ग्रुप 2 में भारत सहित पाकिस्तान,न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और क्वालिफाई करने वाली दो अन्य टीम होंगी।

