‘क्या खिलाड़ियों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है?’, टेस्ट क्रिकेट को बचाने की लड़ाई पर अश्विन ने जताई चिंता

उन्होंने कहा कि यह एक मुश्किल काम है, जब खिलाड़ी कुछ महीने खेलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। फिर भी, टेस्ट क्रिकेट खेलने और अपने शरीर को दांव पर लगाने के बाद, मैं कह सकता हूं कि एक मुश्किल टेस्ट मैच के आखिर में जो एहसास होता है, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को लेकर सीरियस हैं, तो युवा क्रिकेटरों को थोड़े पुराने जमाने के कोच से ट्रेनिंग लेनी चाहिए।