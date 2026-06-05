5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘क्या खिलाड़ियों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है?’, टेस्ट क्रिकेट को बचाने की लड़ाई पर अश्विन ने जताई चिंता

R Ashwin on Test Cricket: पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने भारत के टेस्‍ट क्रिकेट को बचाने की लड़ाई पर चिंता जताई है। उनका ये बयान तब आया है, जब भारतीय टेस्‍ट क्रिकेट काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 05, 2026

R Ashwin on Test Cricket

अफगानिस्‍तान के खिलाफ टेस्‍ट मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल से बात करते हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: IANS)

R Ashwin on Test Cricket: भारत के पूर्व ऑफ स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन का मानना ​​है कि टेस्ट क्रिकेट का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि फर्स्ट-क्लास क्रिकेट को युवा खिलाड़ियों के लिए आकर्षक बनाया जाए। क्रिकइन्फो ऑनर्स अवार्ड्स 2026 में बोलते हुए अश्विन ने कहा कि टेस्‍ट क्रिकेट को बचाने की चुनौती भारत से कहीं आगे तक फैली हुई है और यह ग्लोबल खेल के सामने एक बड़ा मुद्दा है।

मुश्किल दौर से गुजर रही भारती की टेस्‍ट टीम

अश्विन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत की टेस्ट टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2024 में न्यूजीलैंड और 2025 में दक्षिण अफ्रीका से लगातार घरेलू मैदान पर मिली हार ने सबसे लंबे फॉर्मेट में टीम के प्रदर्शन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इंग्लैंड में कड़ी मेहनत से मिली 2-2 से सीरीज ड्रॉ के अलावा भारत पिछले दो सालों में टेस्ट क्रिकेट में लगातार संघर्ष कर रहा है।

बड़े प्‍लेयर्स के हटने के बाद पुनर्निर्माण के फेस में टीम

भारतीय टीम के प्रदर्शन में यह गिरावट कई बड़े खिलाड़ियों के बाहर जाने के साथ हुई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के साथ अश्विन खुद इस फॉर्मेट से हट गए हैं, जिससे टीम शुभमन गिल की कप्‍तानी में पुनर्निर्माण के फेज में है। इस सदी के टॉप-25 क्रिकेटरों में शामिल होने के बाद अश्विन ने उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए घरेलू टेस्‍ट क्रिकेट को और फायदेमंद बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

क्या खिलाड़ियों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है?

उन्‍होंने कहा कि फर्स्ट-क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए काफी आकर्षक होना चाहिए। बीसीसीआई ने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करके एक कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ भारत की समस्या है, यह ग्लोबल है। उन्‍होंने सवाल उठाया कि क्या खिलाड़ियों को टेस्‍ट क्रिकेट अपनाने के लिए काफी बढ़ावा दिया जा रहा है?

'युवावों को थोड़े पुराने जमाने के कोच से ट्रेनिंग लेनी चाहिए'

अश्विन ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट की डिमांड मैदान पर फैंस जो देखते हैं, उससे कहीं ज्‍यादा है। पांच-दिन के मैच खेलने का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, बहुत ज्‍यादा ट्रैवल और लगातार रिकवरी की जरूरत के साथ, इस फॉर्मेट को एक चैलेंजिंग करियर चॉइस बना सकता है।

उन्होंने कहा कि यह एक मुश्किल काम है, जब खिलाड़ी कुछ महीने खेलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। फिर भी, टेस्ट क्रिकेट खेलने और अपने शरीर को दांव पर लगाने के बाद, मैं कह सकता हूं कि एक मुश्किल टेस्ट मैच के आखिर में जो एहसास होता है, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को लेकर सीरियस हैं, तो युवा क्रिकेटरों को थोड़े पुराने जमाने के कोच से ट्रेनिंग लेनी चाहिए।

‘नहीं चाहते कि वह बदलें’, गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को टेस्ट उप-कप्‍तानी से हटाए जाने पर चुप्पी तोड़ी

ये भी पढ़ें
Gautam Gambhir on Rishabh Pant

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

05 Jun 2026 05:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘क्या खिलाड़ियों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है?’, टेस्ट क्रिकेट को बचाने की लड़ाई पर अश्विन ने जताई चिंता

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट क्रिकेट में लाने के लिए कौन कर रहा मजबूर? अश्विन का बड़ा बयान

R Ashwin on Vaibhav Sooryavanshi into test cricket
क्रिकेट

साई सुदर्शन को क्यों मिलेगा कप्तानी और मैनेजमेंट का लंबा साथ? कोच गौतम गंभीर ने बताई असली वजह

Gautam Gambhir on Sai Sudharsan, Sai Sudharsan Test record, Gautam Gambhir press conference Mullanpur,
क्रिकेट

गौतम गंभीर ने जताई WTC जीतने की उम्‍मीद, लेकिन भारत कैसे कर पाएगा फाइनल के लिए क्वालीफाई?

India WTC 2025-27 Qualification Scenario
क्रिकेट

IPL 2026 के बाद मुंबई टी20 लीग में भी सूर्यकुमार यादव का बुरा हाल, नहीं चल रहा बल्ला, दो मैच में बनाए मात्र 23 रन

Suryakumar yadav
क्रिकेट

‘नहीं चाहते कि वह बदलें’, गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को टेस्ट उप-कप्‍तानी से हटाए जाने पर चुप्पी तोड़ी

Gautam Gambhir on Rishabh Pant
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.