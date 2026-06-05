साई सुदर्शन को क्यों मिलेगा कप्तानी और मैनेजमेंट का लंबा साथ? कोच गौतम गंभीर ने बताई असली वजह

चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कोच गंभीर ने सुदर्शन का पूरा सपोर्ट किया। गंभीर ने कहा, 'मेरा हमेशा से मानना है कि किसी भी खिलाड़ी को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पर्याप्त मौके मिलने चाहिए। साई सुदर्शन खराब फॉर्म में नहीं हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत इंग्लैंड से की थी, जो हम सभी जानते हैं कि बल्लेबाजों के लिए सबसे कठिन जगहों में से एक है। अगर हम किसी खिलाड़ी को सिर्फ चार या पांच पारियों के आधार पर जज करने लगेंगे, तो हम कभी भी मजबूत टीम तैयार नहीं कर पाएंगे।'