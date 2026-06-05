ऋषभ पंत खेलेंगे अपना 50वां टेस्ट, एमएस धोनी और सैयद किरमानी के खास क्लब में होगी एंट्री

Rishabh Pant 50th Test match MS Dhoni record: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत शनिवार (6 जून) से एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लांपुर) में होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच पंत के करियर का एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस मैदान पर खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल होते ही पंत, पूर्व कप्तान एमएस धोनी के एक बेहद खास और एलीट क्लब का हिस्सा बन जाएंगे।