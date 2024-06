IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 8 के पहले मैच में हारेगी टीम इंडिया? आंकड़ें देख भारतीय फैंस भी होंगे हैरान

IND vs AFG Head To Head in T20: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) से होगा। इस साल की शुरुआत में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली थी और क्लीन स्वीप किया था। अब दोनों टीमें सुपर 8 के मुकाबले में आमने सामने होने के लिए तैयार है। जिस तरह से अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज में प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम भी उससे सावधान रहना चाहेगी। भारतीय टीम का तो सुपर 8 में खराब शुरुआत का इतिहास रहा है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान भारत को हरा देता है तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी।