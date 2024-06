WI vs AFG: वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या अफगानी स्पिनर्स करेंगे कमाल? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

WI vs AFG Live Streaming in India: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 40वें मुकाबले में वेस्टइंडीज का सामना अफगानिस्तान (West Indies vs Afghanistan) से होगा। यह मैच पहले दौर का आखिरी मैच भी होगा। इस मैच के परिणाम को सुपर 8 के समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमों ने अगले दौर में जगह पक्की कर ली है और सुपर 8 से पहले खुद की गलतियों को सुधारने का मौका है। दोनों टीमें अभी तक अजेय रही हैं और आज मैच हुआ तो किसी एक की हार तय है। न्यूजीलैंड, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी को हराकर दोनों टीमें अगले दौर में पहुंची हैं। अब दोनों टीमें ग्रुप C में खुद को बेहतर साबित करने के लिए मैदान पर उतरेंगी। इस मैच को भारत में लाइव देखा जा सकता है।