Ashes: ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी किया संन्यास का ऐलान, सिडनी में खेलेंगे करियर का आखिरी मैच

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उस्मान ख्वाजा ने भावुक अंदाज़ में कहा, "आज मैं यहां यह घोषणा करने आया हूं कि एससीजी टेस्ट मैच के बाद मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लूंगा।" उन्होंने आगे कहा, "क्रिकेट के माध्यम से ईश्वर ने मुझे मेरी कल्पना से कहीं अधिक दिया है। इस खेल ने मुझे ऐसी अनमोल यादें दी हैं, जिन्हें मैं जीवन भर संजोकर रखूंगा। इससे मुझे वे रिश्ते मिले हैं, जो मैदान की सीमाओं से बहुत आगे तक जाते हैं। साथ ही, इसने मुझे वे सबक सिखाए हैं, जिन्होंने मैदान के बाहर भी मुझे वह इंसान बनाया, जो मैं आज हूं।"