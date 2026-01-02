2 जनवरी 2026,

Ashes: ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी किया संन्यास का ऐलान, सिडनी में खेलेंगे करियर का आखिरी मैच

उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सिडनी टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 02, 2026

Australia playing XI announce for Adelaide Test

ऑस्‍ट्रेलिया की टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Usman Khawaja announces retirement from international cricket: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है। सिडनी टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ख्वाजा ने इसकी जानकारी दी है।

अच्छा नहीं रहा एशेज 2025-26 में प्रदर्शन

39 साल के ख्वाजा सिडनी टेस्ट के बाद अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा करेंगे। उस्मान ख्वाजा के लिए मौजूदा एशेज सीरीज मुश्किल रही है। पहले टेस्ट में असफल रहे ख्वाजा को दूसरे टेस्ट में इंजरी की वजह से बाहर होना पड़ा था। एडिलेड टेस्ट में उन्हें बीमार स्टीव स्मिथ की जगह आखिरी समय में प्लेइंग इलेवन में जगह मिली। मेलबर्न में टीम में उनकी जगह बरकरार रही। सिडनी टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में भी उनका चुना जाना तय है। वह इस सीरीज में 2, 82, 40, 29, और 0 का स्कोर कर सके हैं।

संन्यास की घोषणा करते हुए भावुक हुए ख्वाजा

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उस्मान ख्वाजा ने भावुक अंदाज़ में कहा, "आज मैं यहां यह घोषणा करने आया हूं कि एससीजी टेस्ट मैच के बाद मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लूंगा।" उन्होंने आगे कहा, "क्रिकेट के माध्यम से ईश्वर ने मुझे मेरी कल्पना से कहीं अधिक दिया है। इस खेल ने मुझे ऐसी अनमोल यादें दी हैं, जिन्हें मैं जीवन भर संजोकर रखूंगा। इससे मुझे वे रिश्ते मिले हैं, जो मैदान की सीमाओं से बहुत आगे तक जाते हैं। साथ ही, इसने मुझे वे सबक सिखाए हैं, जिन्होंने मैदान के बाहर भी मुझे वह इंसान बनाया, जो मैं आज हूं।"

माता पिता को दिया धन्यवाद

ख्वाजा ने अपने संन्यास की घोषणा को व्यक्तिगत उपलब्धि से आगे ले जाते हुए कहा, "कोई भी करियर अकेले एक व्यक्ति का नहीं होता। मुझे स्पष्ट रूप से बहुत से लोगों का सहयोग और समर्थन मिला है।" उन्होंने अपने माता-पिता की ओर मुखातिब होकर कहा, "मम्मी-पापा, आपके उन त्यागों के लिए धन्यवाद, जो कभी हाइलाइट्स रील का हिस्सा नहीं बने।"

ख्वाजा मुस्कुराते हुए बोले, "दिलचस्प बात यह है कि मैं एससीजी से महज़ थोड़ी दूरी पर, कुक रोड पर रहता हूं। बचपन में मैं वहीं बड़ा हुआ था। जब मेरे माता-पिता अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए एक छोटे से दो-बेडरूम अपार्टमेंट में मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, तब एक बच्चे के रूप में मैंने सपना देखा था, 'एक दिन मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा।"

ऐसा रहा ख्वाजा का करियर

ख्वाजा अब तक तीनों फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। उन्होंने 87 टेस्ट, 40 वनडे और 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्हें 2023 में 'मेन्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर' भी चुना गया था। 2011 में टेस्ट डेब्यू करने वाले ख्वाजा ने अबतक 87 टेस्ट की 157 पारियों में 43.39 की बेहतरीन औसत से 6,206 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 16 शतक और 28 अर्धशतक ठोके हैं।

