T20 World Cup 2024: 2 जीत के बावजूद भारत के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ने टीम इंडिया को किया एलर्ट, कहा- संभल जाओ…

India vs USA मुकाबले से पहले भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी ने टीम इंडिया को सावधान किया है। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने अब तक दोनों मैच जीते हैं और सुपर 8 की दहलीज पर खड़ी है।

Madan Lal on Team India Batting Line Up: भारत-पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T2 World Cup 2024) का महामुकाबला रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Nassau Cricket Stadium) में खेला गया। इस लो स्‍कोरिंग मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्‍तान को 6 रन से हराया । जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) भारत की जीत के हीरो रहे। बुमराह ने चार ओवर में तीन सफलताएं हासिल की। 1993 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके पूर्व खिलाड़ी मदन लाल शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को मिली जीत पर बयान दिया।