IND vs PAK Highlights: धरी रह जाती बुमराह की धार, अगर Rishabh Pant बीच मैच में न करते ये काम तो हार जाता हिंदुस्तान!

IND vs PAK Score and Highlights: न्यूयॉर्क के नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखा और एक शानदार जीत हासिल की, जिसमें Jasprit Bumrah के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज Rishabh Pant ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

IND vs PAK T20 World Cup 2024 Highlights: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की जमकर तारीफ हो रही है। पूरा क्रिकेट जगत उनके गुणगान कर रहा है। बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ न्यूयॉर्क के नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 19वें मुकाबले में 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए और टीम इंडिया को जीत दिला दी। बुमराह की इस शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच (Jasprit Bumrah Player Of The Match) भी चूना गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम 19 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर खेलने के बाद भी 113 रन ही बना सकी और 6 रन से मुकाबला हार गई।