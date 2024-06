T20 World Cup 2024: तीसरे नंबर पर ही खेलेंगे Rishabh Pant? Rohit Sharma के जवाब ने खड़े किए कई सवाल

IND vs IRE, T20 World Cup 2024: भारत के कप्तान Rohit Sharma ने शनिवार को अभ्यास मैच में बांग्लादेश पर 60 रन से आसान जीत के बाद कहा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी बल्लेबाजी लाइन अप अभी तय नहीं हो पाई है।

नई दिल्ली•Jun 02, 2024 / 05:16 pm• Vivek Kumar Singh

Rohit Sharma on Team India Batting Line Up: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) में अपना इकलौता वॉर्म अप मैच (IND vs BAN Warm Up Match) खेल लिया है, जहां उन्होंने बांग्लादेश को 60 रन से शिकस्त दी। इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat kohli) नहीं खेले लेकिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma), संजू सैमसन और शिवम दुबे के प्रदर्शन ने टीम की चिंता बढ़ा दी। ओपनर यशस्वी जायसवाल कप्तान के साथ पारी की शुरुआत करने नहीं उतरे जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने रोहित के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली।

T20 World Cup के लिए बैटिंग नहीं सेट सैमसन एक रन बनाकर पारी के दूसरे ओवर में आउट हो गए। ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर उतरे क्योंकि विराट कोहली बल्लेबाजी करने नहीं आये। 14 महीने से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले पंत ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने चार छक्के और चार चौके उड़ाते हुए 32 गेंदों पर 53 रन ठोके और रिटायर आउट हुए। सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या ने तेज-तर्रार पारियां खेली। सूर्या ने 18 गेंदों पर 31 रन बनाए तो पंड्या ने 23 गेंदों पर नाबाद 40 रन की पारी खेली। Rohit Sharma ने बताए वॉर्म अप के फायदें 19 गेंदों पर 23 रन बनाने वाले कप्तान रोहित ने कहा, "जिस तरह से चीजें हुई हैं उससे मैं खुश हूं, हम जो इस मैच से चाहते थे, वह हमें मिला। परिस्थितियां, नया वेन्यू, नए मैदान और ड्राप इन पिच से अभ्यस्त होना महत्वपूर्ण था।" पंत को तीसरे नंबर पर उतारने पर रोहित ने कहा कि हम उन्हें मौका देना चाहते थे। हम अभी तक बल्लेबाजी लाइन अप तय नहीं कर पाए हैं। हम सभी खिलाड़ियों को मैदान में समय बिताने का मौका देना चाहते थे। भारत अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ करेगा।