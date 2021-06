WTC Final से पहले ऋषभ पंत ने लगाया तेज तर्रार शतक, कोहली से भिड़े रहाणे, खौफ में कीवी गेंदबाज

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand ) के बीच 18 से 22 जून के बीच साउथम्प्टन में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसकी तैयारी के बीच अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) और विराट कोहली (Virat Kohli) की टीमों के बीच 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। यानी कि टीम इंडिया के खिलाड़ी दो टीमों में बंटकर आपस में मैच खेल रहे हैं। एक टीम की कप्तानी विराट कोहली तो दूसरी टीम की कप्तानी रहाणे संभाल रहे हैं।

पंत ने छुड़ाए छक्के

ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस मैच में 94 बॉल में 121 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए है कि वह फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बकसने वाले नहीं हैं। पंत के अलावा शुभमन गिल ने भी 135 बॉल में 85 रनों की पारी खेली।

Captain vs Captain at the intra-squad match simulation.



What do you reckon happened next?



Straight-drive

Defense

LBW#TeamIndia | @imVkohli | @klrahul11 pic.twitter.com/n6pBvMNySy