रोड सेफ्टी सीरीज में जहीर का मैच देखने फिर पहुंची वह लड़की, जिसने 15 साल पहले कैमरे पर किया था प्रपोज

मुंबई : क्रिकेट के प्रशंसकों को याद होगा कि 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ एक लाइव मैच के दौरान जहीर खान (Zaheer Khan) को एक लड़की ने प्रपोज किया था। अब जब 15 साल बाद जहीर खान मुंबई में रोड सेफ्टी सीरीज (Road Safety Series) में जब जहीर खान इंडिया लीजेंड्स की तरफ से खेलने उतरे तो वह महिला एक बार फिर नजर आई।

Remember her??😀



Years passed not the love towards him❤️ #RoadSafetyWorldSeries pic.twitter.com/1RWQqKSV1q