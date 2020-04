शुभमान गिल से प्रभावित हैं टॉम मूडी, बताया भारत का सबसे अच्छा उभरता खिलाड़ी

नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पूर्व कोच रह चुके टॉम मूडी (Tom Moody) ने टि्वटर पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के युवा बल्लेबाज शुभमान गिल को बेहद प्रतिभाशाली बताया। मूडी ने यह बातें लॉकडाउन में अपने ट्विटर हैंडल पर प्रशंसकों के सवाल का जवाब देते हुए कही।

लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर दे रहे थे जवाब

कोरोना वायरस के कारण न सिर्फ भारत में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन है। इस दौरान खिलाड़ी अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। मूडी ने ट्विटर पर एक सवाल जवाब के सेशन में यह बातें कही। उनसे एक प्रशंसक ने पूछा कि आपने इतने साल आईपीएल में कोचिंग दी है। इस दौरान आपको भारत का कौन-सा युवा खिलाड़ी सबसे प्रतिभाशाली लगा। इसके जवाब में टॉम मू़डी ने कहा कि वैसे तो कई हैं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स का युवा शुभमन गिल जबरदस्त है। बता दें कि गिल ने 2018 में खेले गए अंडर-19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। इस विश्व कप में भारत विश्व विजेता बना था। बता दें कि दाएं हाथ का यह बल्लेबाज लगातार खुद को बेहतर कर रहा है।

Who is the best youngster in India in the last few years you have watched during the IPL coaching days? #AskTom