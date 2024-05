USA vs BAN 2nd T20: बांग्लादेश का घमंड चकनाचूर करने उतरेगी यूएसए, जानें भारत में कहां और कब देखें लाइव

USA vs BAN 2nd T20 Live Details: यूएसए और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज हॉस्टन में खेला जाएगा। इस मैच को भारत में भी लाइव देखा जा सकता है।

नई दिल्ली•May 23, 2024 / 04:40 pm• Vivek Kumar Singh

USA vs BAN Live Strealing in India: बांग्लादेश को पहले टी20 में हराकर इतिहास रचने वाली यूएसए की टीम अब दूसरे मुकाबले में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम जहां बराबरी के इरादे से उतरेगी तो अमेरिका की टीम इतिहास रचना चाहेगी। यूएसए की किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ यह पहली सीरीज जीत होगी। इस मैच को भारत में भी लाइव देखा जा सकता है। यूएसए बनाम बांग्लादेश (USA vs Bangladesh) के बीच खेला जाने वाला दूसरा टी20 (USA vs BAN 2nd T20I) मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे से शुरू होगा।