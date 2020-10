विराट कोहली ने बीच मैदान में किया ऐसा धांसू डांस, वीडियो वायरल, अनुष्का हुई ट्रोल

नई दिल्ली। आईपीएल 2020 (IPL 2020) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) लगाातर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं विराट कोहली (Virat Kohli) फिलहाल अपनी कप्तानी में लिए गए एक गलत फैसले को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, किंग्स इलेवन पंजाब (King XI Punjab) के खिलाफ पिछले मैच में कोहली (Kohli) ने एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) से पहले वॉशिगंटन सुंदर (Washington Sundar ) और शिवम दुबे (Shivam Dube) को बैटिंग के लिए भेजा था। लेकिन अब कोहली मैदान पर किए गए अपने डांस को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनका यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है।

डांस मूव्स देखकर हर कोई हैरान

वायरल हुई वीडियो में कोहली मैदान पर पंजाब के खिलाफ मुकाबले से पहले ऐसा धांसू डांस करते नजर आए कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान हुए जा रहा है। दरअसल, उनके इस डांस के सामने बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। वैसे भी विराट कोहली की इमेज किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। क्योंकि वह भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरी उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की जानी—मानी अभिनेत्री हैं।

अनुष्का शर्मा भी हुई ट्रोल

विराट के डांस वीडियो को ट्वीट करते हुए जोफ्रा आर्चर ने ऐसा कमेंट किया है, जिस पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। आर्चर ने विराट के डांस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,'जब लड़की आप से कहे कि दरवाजा बंद कर लो।' आर्चर का यह ट्वीट जबर्दस्त वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं। कुछ ट्विटर यूजर्स ने तो आर्चर के इस ट्वीट पर विराट की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को भी ट्रोल किया है।

फैंस कर रहे हैं विराट के डांस की एडिटिंग

बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच से पहले प्री-मैच प्रैक्टिस सेशन के दौरान कोहली मस्ती में अपने कुछ डांसिंग मूव्स करते दिखाई दिए। विराट कोहली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं फैन्स को ये वीडियो इतना पसंद आ रहा है और उनके डांस मूव्स को अलग अलग गानों के साथ लगाकर पोस्ट कर रहे हैं।

When she tells you go and lock the door https://t.co/5bHI9FZxgD