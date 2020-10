MI vs KKR: सूर्यकुमार यादव ने हवा में लपका अद्भुत कैच, देखकर हैरान रह गए ट्रेंट बोल्ट, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। आईपीएल सीजन 13 (IPL 13) में लगातार खिलाड़ी अपने हैरतअंगेज करतब से क्रिकेट प्रेमियों से हैरान कर रहे हैं। इस सीजन में 56 मैच खेले जाने हैं और अब तक 32 मैच खेले जा चुके हैं। इस बीच कई खिलाड़ियों ने मैदान ऐसी हैरान करने वाली फील्डिंग का नजारा पेश किया है, जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस (Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians) के बीच खेले गए 32वें मैच में देखने को मिला।

सूर्यकुमार ने लपका अद्भुत कैच

कोलकाता (Kolkata) के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव (suryakumar yadav) ने प्वाइंट पर ऐसा अद्भुत कैच लपका कि देखने वाले दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए। इतना ही गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (trent boult) का भी सूर्यकुमार यादव का शानदार अफर्ट देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें सूर्यकुमार के कैच पकड़ने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।

बोल्ट ने पूरे किए आईपीएल में 50 विकेट

सूर्यकुमार यादव के शानदार कैच पकड़ने के साथ ही न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल कॅरियर में अपने 50 विकेट पूरे कर लिए। आईपीएल में बोल्ट कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं।

Trent Boult's reaction says it all. That stunner of a catch by @surya_14kumar.#Dream11IPL pic.twitter.com/8zb7XFUxvZ