WI vs SA 1st T20: आज जमैका में साउथ अफ्रीका से टकराएगी वेस्टइंडीज, भारत में यहां देख सकते हैं लाइव मैच

WI vs SA 1st T20 Live Streaming: साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भिड़ने के लिए तैयार हैं। इस मैच को भारतीय फैंस भी लाइव देख सकते हैं।

नई दिल्ली•May 23, 2024 / 05:42 pm• Vivek Kumar Singh

WI vs SA 1st T20 Live Details: वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका (West Indies vs South Africa) के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज देर रात जमैका में खेला जाएगा। इस मुकाबले को देखने के लिए भारतीय फैंस को देर रात तक जगना पड़ेगा। इस सीरीज में वैसे तो 6 मैच खेले जाएंगे लेकिन तीन मैचों का शेड्यूल टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद रखा गया है। पहला मुकाबला सबिना पार्क में देर रात 12.30 बजे से खेला जाएगा। वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका (WI vs SA Live in India) के बीच खेले जाने वाले पहले मुकाबले को भारत में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लाइव देखा जा सकता है।