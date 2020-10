बांग्लादेशी महिला किक्रेटर ने अनोखी जगह कराया वेडिंग फोटोशूट, ICC ने शेयर की वायरल तस्वीरें

नई दिल्ली। हर महिला और शख्स यह ख्वाहिश रखता है कि उसका वेडिंग फोटोशूट किसी खूबसूरत लोकेशन या फिर पहाड़ियों के बीच बर्फीली वादियों में या फिर किसी अन्य खूबसूरत जगह पर शूट हो। लेकिन बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर संजिदा इस्लाम (Bangladesh woman cricketer Sanjida Islam) ने पहाड़ियों और बर्फीली वादियों की बजाय एक अनोखी जगह अपनी शादी का फोटोशूट कराया।

Dress ✅

Jewellery ✅

Cricket bat ✅



Wedding photoshoots for cricketers be like ... 👌



📸 🇧🇩 Sanjida Islam pic.twitter.com/57NSY6vRgU