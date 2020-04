Coronavirus : युवराज सिंह अब दिल्ली की मदद को आगे आए, चिकित्साकर्मियों की मदद को दी 15 हजार मास्क

नई दिल्ली : पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए अब दिल्ली सरकार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने दिल्ली सरकार को 15 हजार एन-95 मास्क उपलब्ध कराए हैं। युवराज सिंह के इस सहयोग के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने युवराज सिंह का शुक्रिया अदा किया है।

दिल्ली सरकार ने कही थी पीपीई किट कमी की बात

युवराज सिंह ने अपनी संस्था की ओर से दिल्ली सरकार को 15,000 एन-95 मॉस्क उपलब्ध करवाएं हैं। यह एन-95 मॉस्क विभिन्न अस्पतालों में कोरोना रोगियों के इलाज में लगे डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के इस्तेमाल के लिए है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने इससे पहले चिकित्साकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने वाली पीपीई किट की कमी की बात कही थी। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से भी चिकित्सीय स्टाफ की सुरक्षा के लिए पीपीई किट मुहैया कराने की मांग की थी।

2021 में टीम इंडिया रहेगी बहुत बिजी, टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल समेत 15 टेस्ट खेलेगी

Healthcare professionals are the true #heroes in the fight against #Covid_19 ! Team @YOUWECAN , @ihsmarkit & I are honoured to support @ArvindKejriwal & @msisodia by sending 15,000 #N95masks for #HealthcareHeroes in Delhi Thank you @IHSMarkit @himanshus_tweet for this initiative pic.twitter.com/qgihjgv1PD

युवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी

युवराज सिंह ने दिल्ली सरकार की मदद करते हुए ट्वीट किया कि कोरोना वायरस की जंग में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे सच्चे हीरो हैं। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सहयोग देते हुए वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। युवराज सिंह के इस सहयोग के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'युवराज दिल्ली आपके इस उदार सहयोग के लिए बहुत आभारी है।' केजरीवाल ने आगे यह भी लिखा कि कैंसर पर आपकी ओर से पाई गई विजय हमारे लिए प्रेरणादायक है, खासतौर पर आज के समय में।

स्विंग और तेजी है मोहम्मद शमी का मुख्य हथियार, बोले- कोहली ने दी आजादी

Yuvraj ji, Delhi is very grateful to you for this generous contribution. Your remarkable victory over cancer is an inspiration, especially in these times. Together, we shall overcome. https://t.co/5qNf3lWJz6