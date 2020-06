Yuzvendra Chahal पर कमेंट कर फंसे Yuvraj Singh, सोशल मीडिया पर 'युवराज सिंह माफी मांगो' हो रहा है ट्रेंड

नई दिल्ली : सोमवार रात से सोशल मीडिया पर #युवराज_सिंह_माफी_मांगो (#YuvrajSinghMaafiMaango) ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग को चलाकर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) से जातिसूचक टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की जा रही है। दरअसल, मामला यह है कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ इंस्टाग्राम लाइव चैट सेशन के दौरान युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) का मजाक उड़ाने के लिए जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। युवी का वह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और टि्वटर पर #युवराज_सिंह_माफी_मांगो ट्रेंड करने लगा है।

पहले का है यह वीडियो

रोहित शर्मा और युवराज सिंह के बीच लॉकडाउन के दरमियान कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम लाइव चैट सेशन हुआ था। इसमें रोहित और युवराज ने टीम इंडिया, क्रिकेट, क्रिकेटर्स, कोरोना वायरस जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की थी। इस दौरान बीच-बीच में टीम इंडिया के दो युवा स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और युजवेंद्र चहल भी कमेंट कर रहे थे। इसी दौरान युवराज सिंह ने रोहित शर्मा के साथ हंसी-मजाक में युजवेंद्र चहल का माखौल उड़ाते हुए जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। बता दें कि इस बातचीत में युवराज और रोहित चहल के टिकटॉक वीडियो (Tiktok Video) का मजाक बना रहे थे। अब सोशल मीडिया पर युवराज का यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं।

We Respect you @YUVSTRONG12 and everyday as a good human as a great cricketer but what you have said is really not acceptable.

It's time for you to walk outside and apologize for this mistake.#युवराज_सिंह_माफी_मांगो pic.twitter.com/XsCv1MxOkD