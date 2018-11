नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बांग्लादेशी गैंग का पर्दाफाश करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पांच लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गुरुवार देर रात बंग्लादेशियों का एक गिरोह लूट या अन्य वारदातों को अंजाम देने के लिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर ही काम करते हुए पुलिस ने आरोपियों को सराय काले खां के पास रोका। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस ने भी जवाबी हमला बोला।

पुलिस और गैंग के बीच हुई मुठभेड़

खबरों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बांग्लादेशी गिरोह का पर्दाफाश किया जो रात को दुकानों और घरों में जाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। दिल्ली के तैमूर नगर में ये मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद पांच बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर राम गोपाल नाइक ने बताया, 'बीती रात एक मुठभेड़ के बाद पांच बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तैमूर नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। दो लोग इसमें घायल हुए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह गैंग देश के विभिन्न हिस्सों में चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। '

