दिल्लीवालों को मामूली राहत, कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई रिकॉर्ड

नई दिल्ली। दिल्लीवालों को वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर बनी हुई है। शनिवार सुबह अधिकतर स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 101 से 200 के बीच देखा गया। सुबह आठ बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 19 जगहों पर सामान्य रही। वहीं सुबह नौ बजे 7 जगहों पर हवा खराब रिकॉर्ड हुई। मुंडका में AQI 250 (PM 10 165 PM 2.5 -221) देखा गया। डीटीयू में AQI 239 (PM-2.5 239, PM-10 183) रहा। वजीरपुर में AQI 213 दर्ज हुआ। पूसा में 216 AQI रहा। बता दें कि शुक्रवार और गुरुवार को भी अन्य दिनों की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम रहा। प्रदूषण खराब स्थिति में दर्ज हुआ।

गौलतलब है कि सूचकांक शून्य से 50 तक होने पर हवा को ‘अच्छा’, 51 से 100 होने पर ’संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘सामान्य’, 201 से 300 से ‘खराब’, 301 से 400 तक ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया।

According to the air quality Index (AQI) data, major pollutant PM 2.5 is at 234 (poor) and PM 10 at 243 (poor) in the area around Delhi's Lodhi Road area. pic.twitter.com/HcjNCZItul