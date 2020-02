दिल्ली हिंसा पर बोले AAP पार्षद ताहिर हुसैन- मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन ( AAP councilor Tahir Hussain ) ने कहा कि मैंने हिंसा को रोकने का काम किया। ताहिर हुसैन ( Tahir Hussain ) ने कहा 'मैं निर्दोष हूं, मैंने केवल लोगों को अपनी बिल्डिंग पर चढ़ने से रोका'।

24 फरवरी को पुलिस ने मेरी बिल्डिंग की तलाशी ली, इस दौरान हम एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो गए। 25 फरवरी को शाम चार बजे तक पुलिस बिल्डिंग में मौजूद दी।

ताहिर हुसैन ( Tahir Hussain ) ने कहा कि 'मैंने पुलिस से क्षेत्र में मौजूद रहने का अनुरोध किया क्योंकि मेरी इमारत को निशाना बनाया जा रहा था और इसका इस्तेमाल गलत उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। दिल्ली पुलिस इमारत में मौजूद थी, केवल वे ही बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था'। 'मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा' ।

AAP पार्षद ने कहा कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा ( IB officer Ankit Sharma ) की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं।

उसको न्याय मिलना चाहिए। 'मैं इस घटना में शामिल नहीं हूं। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए'।

वहीं, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा ( IB officer Ankit Sharma ) की मौत पर आम आदमी पार्टी ( AAP ) के नेता ताहिर हुसैन ने एक वीडियो जारी कर अपनी बेगुनाही का दावा किया है।

आप नेता ताहिर हुसैन पर दिल्ली हिंसा के दौरान अंकित की मौत के मामले में उंगली उठाई गई थी। अंकित का शव बुधवार को बरामद किया गया था।

बुधवार को जारी किए गए वीडियो में ताहिर हुसैन ने दावा किया कि वह भी पूर्वोत्तर दिल्ली के कई हिस्सों में हुई हिंसा का शिकार हैं।

वीडियो में आप नेता ने अपनी पहचान बताते हुए दावा किया, "मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे बारे में जो भी खबरें फैलाई और दिखाई जा रही हैं, वह पूरी तरह से झूठी हैं।

यह सब मेरे खिलाफ गंदी राजनीति है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है, तब से दिल्ली में स्थिति खराब हो गई है। कई जगहों पर पथराव हो रहा है और कई अन्य चीजों के बारे में भी बताया गया है। यह सब यहां भी हुआ और हमने तेजी से प्रतिक्रिया दी और पुलिस को बुलाया।

भारी भीड़ ने मेरा कार्यालय का गेट तोड़ दिया और मेरी छत पर चढ़ गए। मैंने पुलिस से मदद मांगी और वे कुछ घंटे बाद पहुंचे गए और फिर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।"