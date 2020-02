दिल्ली हिंसा में आप पार्षद का नाम आने पर आम आदमी पार्टी की सफाई

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) मामले में आम आदमी पार्टी ( AAP ) के पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन पर लग रहे आरोपों आप नेता संजय सिंह ने सफाई दी है।

आप प्रवक्ता संजय सिंह ( AAP leader Sanjay Singh ) ने कहा कि ताहिर हुसैन पहले ही अपना बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान उनके घर में कुछ लोगों के घुसने के बारे में उन्होंने पुलिस और मीडिया को सारी जानकारी दी।

उसने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। पुलिस 8 घंटे देरी से आई और उसे और उसके परिवार को उसके घर से बचाया।

Sanjay Singh, AAP on allegations that AAP Councillor Tahir Hussain was involved in killing of Intelligence Bureau Officer Ankit Sharma: From the very first day, AAP has been saying that any person, be it from any party or religion,action must be taken against them if guilty.(1/2) pic.twitter.com/vpEtQux92I