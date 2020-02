Coronavirus: जापान के डायमंड प्रिंसेस पर फंसे 119 भारतीय और 5 विदेशी नई दिल्ली पहुंचे

नई दिल्ली। जापान में डायमंड प्रिंसेस क्रूज जहाज ( coronavirus-hit cruise ship ) पर फंसे 119 भारतीय और पांच विदेशी नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान गुरुवार सुबह यहां उतरा।

विदेश मंत्रालय ( foreign Ministry ) ने एक बयान में बताया कि भारत के 113 क्रू सदस्यों और छह यात्रियों के अलावा श्रीलंका के दो तथा नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के एक-एक व्यक्ति को लाया गया है।

सरकार ने कहा कि विदेशियों को सरकार की 'पड़ोसी पहले' नीति तथा हिंद-प्रशांत विजन के तहत निकाला गया है।

