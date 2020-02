चंडीगढ़ की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में तीन युवतियों की जलकर मौत

नई दिल्ली। चंडीगढ़ ( Chandigarh ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक घर में आग लगने से तीन युवतियों की दर्दनाक मौत हो गई है।

तीनों युवतियों की उम्र 19 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। मकान से आग की लपटें और धुएं का गुबार निकलते देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया।

घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में बामुश्किल आग पर काबू पाया। घटना शनिवार की बताई जा रही है।

Chandigarh: Three women dead and several others injured after fire broke out at a paying guest hostel in Sector-32, earlier today. The injured have been admitted to a hospital. More details awaited. pic.twitter.com/r2ceqkuUuw