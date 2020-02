सोशल मीडिया पर छाया डोनाल्ड ट्रंप का खुमार, ट्विटर पर 'ट्रंपेंद्र मोदी' की तस्वीर वायरल

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) 24 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। ट्रंप के भारतीय दौरे में उनके साथ उनकी पत्नी और अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ( Melania Trump ) और बेटी इवांका ट्रंप ( Ivanka Trump ) भी होंगी, जबकि उनके दामाद के भी मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही हैं।

इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले उनके स्वागत में सारी तैयारियां लगभग पूर्ण कर लीं गईं हैं। भारत भी पलक पाँवड़े बिछाकर अपने विदेशी मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के अलावा साथ आने वालों में दो भारतीय अधिकारी भी शामिल

Trump retweets morphed 'Baahubali' video, says looking forward to being with 'great friends' in India



